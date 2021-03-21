PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pendik 'te Suriyeli genç, annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi aralarında çıkan kavgada sırtından bıçakladı. Acır olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

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