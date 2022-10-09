Son dakika haber: Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haber: Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

09.10.2022 14:54

Son dakika haberleri: - Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Pendik'te henüz belirlenemeyen bir nedenle atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

- Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Pendik'te henüz belirlenemeyen bir nedenle atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik Esenler Mahallesi sanayi bölgesinde bulunan bir atık geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın, dumanların gökyüzünü sardığı ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Pendik'te atık geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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