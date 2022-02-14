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Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

14.02.2022 17:50

Son dakika gündem haberine göre Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ramazanoğlu Mahallesi Gürsu Sokak'taki atık kağıt toplama deposunda, işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi, depodaki bazı bölümlerde hasar oluştu.

Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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