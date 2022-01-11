Pendik'te çocukların enerji içeceği hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Pendik'te çocukların enerji içeceği hırsızlığı kamerada

Önce etrafı kolaçan ettiler, ardından içecekleri kucaklayıp kaçtılar

İSTANBUL - Pendik'te bir çocuk markete girip market sahibini oyalarken dışarıda bulunan iki çocuk ise etrafı kolaçan ettikten sonra, içecek dolabından 5 adet enerji içeceğini kucaklayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Pendik Kurtköy'de bulunan bir markette saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı gruptan olan üç çocuktan birisi, markete girip market sahibi Özlem Gürbüz'ü oyalarken o sırada dışarıda bulunan iki çocuk ise etrafı kolaçan ederek saniyeler içerisinde dolaptan 5 adet enerji içeceğini kucaklayıp kaçtı. Dışarıda bulunan iki çocuğun içecekleri çalmadan dakikalar öncesinde hemen yanlarından polis memurunun geçtiği ve çocukların ise polis memurunu gördükten sonra bile aldırış etmeden içecekleri alarak kaçmaları dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önünde bulunan içecek dolabından enerji içeceklerini çaldıktan sonra kaçan iki çocuğu, marketin hemen yanında bulunan bir sitenin güvenlik görevlisinin yakalayamadığı görüldü.

"Önce etrafı sağı solu yoklayıp enerji içeceklerini alıp kaçtılar"

Hırsızlık anlarını anlatan market sahibi Özlem Gürbüz, "12 - 13 yaşlarında, 3 çocuk geldi. Çocukların hepsi birlikte içeriye girdi. Daha sonra içlerinden birisi diğer ikisini dışarıya çıkarttı, 'siz dışarıda bekleyin' dedi. Diğeri içeride oyalama taktiğiyle beni oyaladı. Dışarıdakiler de önce etrafı yoklayıp enerji içeceklerini alıp kaçtılar. Güvenlik kameralarına takıldı. Güvenliğimiz yetişmeye çalışmış ama yetişememiş. Daha önce de gece yarısı da gelmişlerdi. Yani bu olaylar sık sık tekrarlanıyor. Biz yardımcı olmak isteriz. İsteyene de yardımcı oluyoruz ama işin boyutu artık değişti. Biz elimizden ne geliyorsa yardım ediyoruz, büyük veya küçük fark etmiyor. Elimizden gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama artık iş hırsızlığa varıyor." dedi.

"İhtiyaç olan bir şey de değil, isteseler biz zaten veririz"

Gürbüz, "Çocuklar akşam saatinde 19.15 sıralarında falan geldi. Hava çok geç bile değil, gece yarısı bile değil. Çocuklardaki bu cesaret de şaşkınlık verici, o da insanı şaşırtıyor. Nereden buluyorlar bu cesareti şimdi bu kadar taşkınlık yapmaları insanı şaşırtıyor. 5 tane enerji içeceği almışlar. İhtiyaç olan bir şey de değil, İsteseler biz zaten veririz. 5 tane için bu kadar kendilerini riske atıp adlarını kötüye çıkarmalarının hiçbir anlamı yok. Ama çocuklar cahil, onları şu an toparlamazsak hiç toparlayamayız" ifadelerini kullandı.