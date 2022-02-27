PENDİK'te Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti. İntihar eden Nihat Erdem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Konya'ya gönderilirken, Ukrayna uyruklu Olha Erdem'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınları tarafından alınmayı bekliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek intihar etti. Cenazeler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nihat Erdem'in cenazesi aile yakınları tarafından memleketi Konya'ya defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Olha Erdem'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınları tarafından alınmayı bekliyor.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Nihat Erdem'in olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı da ortaya çıktı. Mesajında Erdem'in 25 Şubat'ta annesini kaybettiğini yazması dikkat çekerken mesaj şöyle Yılın en sevmediğim günü, 25 Şubat. Annemi kaybettiğim gün, aslında Şubat'ın tamamını sevmiyorum da bu ayrı. Sanırım gece 4 oldu. Uyku yok. Tek istediğim bitsin bu gün ve bu ay. Uyuyayım. Ne olur uyuyayım.