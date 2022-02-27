Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

27.02.2022 14:24

Son dakika haberler: PENDİK'te Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti.

PENDİK'te Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti. İntihar eden Nihat Erdem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Konya'ya gönderilirken, Ukrayna uyruklu Olha Erdem'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınları tarafından alınmayı bekliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek intihar etti. Cenazeler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nihat Erdem'in cenazesi aile yakınları tarafından memleketi Konya'ya defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Olha Erdem'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınları tarafından alınmayı bekliyor.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Nihat Erdem'in olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı da ortaya çıktı. Mesajında Erdem'in 25 Şubat'ta annesini kaybettiğini yazması dikkat çekerken mesaj şöyle Yılın en sevmediğim günü, 25 Şubat. Annemi kaybettiğim gün, aslında Şubat'ın tamamını sevmiyorum da bu ayrı. Sanırım gece 4 oldu. Uyku yok. Tek istediğim bitsin bu gün ve bu ay. Uyuyayım. Ne olur uyuyayım.

Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ
Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ
Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

YORUMLAR
500
İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti PENDİK'TE KOCA VAHŞETİ; EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ PENDİK'TE KOCA VAHŞETİ; EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Nihat Erdem, İntihar, Ukrayna, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 14:32:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement