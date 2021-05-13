Pendik'te metro inşaatındaki patlama araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Pendik'te metro inşaatındaki patlama araç kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Pendik'te bulunan bir metro istasyonu inşaatında meydana gelen patlama, seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Pendik Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB metro istasyonu inşaatında dün akşam 19.40 sıralarında patlama meydana gelmişti. Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı ortaya çıkmıştı. Cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerinde ve yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluşurken, şantiyede çalışan 1 işçi hafif yaralanmıştı.

Patlama anı araç kamerasında

Patlama anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Cadde üzerinde seyreden bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamanın şiddetiyle çevredeki bir iş yerinin camlarının kırıldığı, yoğun toz bulutunun oluştuğu ve görüş mesafesinin düştüğü yer alıyor.