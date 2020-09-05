Son dakika haber! PENDİK'TE MOBİLYA İNDİRİRKEN FENAŞALAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber! PENDİK'TE MOBİLYA İNDİRİRKEN FENAŞALAN KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberine göre Pendik'te dükkana mobilya indirirken, fenalaşan Sami Sırkek isimli işçi hayatını kaybetti.

Son dakika haber! PENDİK'TE MOBİLYA İNDİRİRKEN FENAŞALAN KİŞİ ÖLDÜ, System.String[]
Pendik'te dükkana mobilya indirirken, fenalaşan Sami Sırkek isimli işçi hayatını kaybetti. Sırkek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

53 yaşındaki Sami Sırkek isimli işçi Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine akşam saatlerinde mobilya indirmeye başladı. Sırkek dükkana malzeme taşıdığı sırada birden fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dükkan girişine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sami Sırkek'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dükkan içerisindeki incelemelerinin ardından Sırkek'in cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sırkek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"ANİDEN FENALAŞTI VE GERİYE DÜŞTÜ"Görgü tanığı Yunus Karakoç, "Araçtan malzeme indirirken dükkanın içerisinde düşüyor. Düşerken kafasını yere vurmuş."dedi. Bir başka görgü tanığı İsmail Sarkuş ise, "İçeriye eşya taşıyorlardı. Eşyayı tutarken aniden fenalaştı ve geriye düştü. Kafasını vurdu." diye konuştu.

- İstanbul

Pendik, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! PENDİK'TE MOBİLYA İNDİRİRKEN FENAŞALAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

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