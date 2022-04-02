Son dakika haber: Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi - Son Dakika
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Son dakika haber: Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

02.04.2022 00:57
Son dakika haber: Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Pendik'te asker eğlencesi adı altında araçlarıyla ilerleyen grup, kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı.

Pendik'te asker eğlencesi adı altında araçlarıyla ilerleyen grup, kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Akan trafikte yolu kapatan magandalar araç camlarından sarktı, makas atarak trafikte dehşet saçtı. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik, Kurtköy'de Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir grup, otomobillerinin dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Konvoy halinde akan trafikte araç camlarından sarkan grup, makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlaması konvoyunda bulunan şahıslar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Ankara Caddesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapatan grup, yolda "En Büyük Asker Bizim Asker" diye slogan atarak askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu. Tehlikeli asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Dakikalarca konvoy oluşturup trafiği tehlikeye atan grup bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

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Tragger, Ankara, Pendik, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi - Son Dakika
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