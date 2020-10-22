PENDİK'te jammer diye tabir edilen sinyal kesici cihazla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 27 Temmuz akşam saatlerinde yaşandı. Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde park edilen bir araçtan cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 euro ve 150 lira para çalındı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken çevredeki iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızın olayı gerçekleştirdikten sonra bir taksiye binerek kaçtığını belirledi. Taksi araç içi kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüphelinin Harun A. (29) olduğunu tespit etti.

ÇATI KATINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri dün sabah saatlerinde şüphelin evine baskın düzenledi. Bu şüpheli binanın çatı katından kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli Harun A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda jammer (sinyal kesici) cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.