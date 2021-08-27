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Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci patlama olduğunu düşünmüyoruz - Son Dakika

Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci patlama olduğunu düşünmüyoruz

27.08.2021 18:11
Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci patlama olduğunu düşünmüyoruz, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece bir intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece bir intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece bir intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.

Taylor, dünkü patlamada 13 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiğini belirterek, yaralı askerlerin Almanya'ya transfer edildiğini söyledi.

Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 5 bin 100'ü buldu

Saldırıya rağmen Afganistan'daki tahliye çalışmalarını da sürdürdüklerinin altını çizen Taylor, "Son 24 saatte 12 bin 500 kişiyi daha güvenli bir şekilde Afganistan'dan tahliye ettik. Son 24 saatte 300'den fazla Amerikan vatandaşı tahliye edildi ve böylece tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 5 bin 100'ü, tahliye ettiğimiz toplam kişi sayısı 110 bini buldu." bilgisini paylaştı.

Taylor, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında tahliye için bekleyen 5 bin 400 kişi olduğunu belirterek, 31 Ağustos'a kadar bu kişileri tahliye kapasiteleri olduğunu vurguladı.

Dünkü saldırı ile Afganistan'daki misyonlarının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gördüğünü kaydeden Taylor, "Ancak DEAŞ bizi bu misyonu başarıyla tamamlamaktan geri koyamayacak." mesajını verdi.

"Taliban Afganistan'ın kontrolünü aldıktan sonra DEAŞ/Horasan mahkumlarını serbest bıraktı"

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise toplantıda yaptığı açıklamada, "Pentagon, 50 bin kadar Özel Göçmen Vizesi başvuran Afgan'a ABD'de ev sahipliği yapmak için Dışişleri Bakanlığını desteklemeyi sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'da dün saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ/Horasan teröristlerinin serbest bırakıldığı haberini de doğrulayan Kirby, "Taliban Afganistan'ın kontrolünü aldıktan sonra DEAŞ/Horasan mahkumlarını serbest bıraktı. Size net bir sayı verememem ama bunun binlerce kişi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Kirby, ABD'nin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çıkma planına bağlı kaldığını vurgulayarak, Kabil Havalimanında saldırı tehlikesinin devam ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci patlama olduğunu düşünmüyoruz - Son Dakika


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