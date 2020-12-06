Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı

06.12.2020 22:17
Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı, System.String[]

Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.

Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.

İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Dünya Şampiyonası, Sergio Perez, Grand Prix, Formula 1, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı - Son Dakika Spor


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