Son dakika haber: Peru'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Peru'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkede son zamanlarda yeniden artışa geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle 00.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 7 Aralık'tan itibaren 90 günlüğüne "Sağlıkta Acil Durum" ilan edileceği belirtildi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 35 bin 966 kişi hayatını kaybederken 963 bin 605 vaka tespit edildi.