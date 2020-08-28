Son dakika haber: Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 28 bin 277'ye, Kolombiya'da 18 bin 468'e, Ekvador'da 6 bin 471'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 153 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 277'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 619 artışla 621 bin 997'ye, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 662'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 284 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 468'e yükseldi.

Vaka sayısının 9 bin 752 artarak 582 bin 22'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 672 artışla 417 bin 793 oldu.

Ekvador basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 61 artarak 6 bin 471'e, vaka sayısı ise 670 artarak 111 bin 219'a yükseldi.