Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 28 bin 944'e, Kolombiya'da 19 bin 663'e, Ekvador'da 6 bin 571'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 944'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 871 artışla 652 bin 37'ye, iyileşenlerin sayısı 462 bin 329'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 299 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 663'e yükseldi.

Vaka sayısı 7 bin 230 artarak 615 bin 168'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 8 bin 854 artışla 459 bin 475 oldu.

Ekvador basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 artarak 6 bin 571'e, vaka sayısı ise 542 artarak 114 bin 309'a ulaştı.