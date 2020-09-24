Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 870, Kolombiya'da 24 bin 746 ve Ekvador'da 11 bin 171'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 149 artışla 782 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı da 636 bin 489'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 746'ya yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 102 artarak 777 bin 537'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 476 artışla 662 bin 277 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 45 artarak 11 bin 171'e, vaka sayısı ise 2 bin 249 artışla 129 bin 892'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 852 olarak açıklandı.