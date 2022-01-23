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Son dakika haber: Peru sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle "Çevresel Acil Durum" ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Peru sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle "Çevresel Acil Durum" ilan edildi

23.01.2022 08:44
Son dakika haber: Peru sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle "Çevresel Acil Durum" ilan edildi

Son dakika haberi: Peru, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle "Çevresel Acil Durum" ilan etti.

Peru, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle "Çevresel Acil Durum" ilan etti.

Peru hükümetince, petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle "etkin ve sürdürülebilir" mücadele amacıyla 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.

Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.

Tankerden petrol sızmıştı

Tonga'daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.

Peru'nun La Pampilla Rafinerisi'nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.

Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.

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Petrol, Tonga, Peru, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Peru sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle "Çevresel Acil Durum" ilan edildi - Son Dakika
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