Son dakika haber: Petkimspor: 65-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği Pınar Cup'ın açılış maçında ev sahibi Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 65-54 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 14-10, ilk yarısı 32-26, üçüncü periyodu ise 48-40 Karşıyaka üstünlüğüyle sonuçlandı. Kaf-Kaf'ta M'Baye 14, Henry 11, Metecan ve Taylor 10'ar sayıyla galibiyete katkı yaparken ligin yeni ekibi Petkim'de Ray 11, Vasiliauskas 10 sayıyla oynadı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kennedy ise mücadelede görev almadı.

Koronavirüs pandemisine alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçta yöneticiler ve görevliler tribüne ateşleri ölçülerek alındı. Salona maskesiz kimse sokulmazken masa hakemleri de maske ve siperlik taktı. Maç öncesi ev sahibi kulübün ve turnuvanın isim sponsoru Pınar'ın düzenlediği yarışmada seçilen taraftarların fotoğrafları tribünde yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun birkaç hafta önce bozulan klimaları tamir edilemediği için karşılaşma aşırı sıcakta oynanırken oyuncular bir hayli zorlandı.

Turnuvada yarın saat 19.00'da Petkimspor - Büyükçekmece maçı oynanacak.