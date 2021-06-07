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Son dakika haber | "Petrol Ofisi, akaryakıttaki geleneksel liderliğini sürdürdü" - Son Dakika

Son dakika haber | "Petrol Ofisi, akaryakıttaki geleneksel liderliğini sürdürdü"

07.06.2021 11:34
Son dakika haber |

Son dakika haberleri: Petrol Ofisi, pandemi koşullarının damga vurduğu 2020 yılında Türkiye akaryakıt pazarındaki küçülmeye rağmen hem satış tonajını hem de pazar payını arttırdığını duyurdu.

Petrol Ofisi, pandemi koşullarının damga vurduğu 2020 yılında Türkiye akaryakıt pazarındaki küçülmeye rağmen hem satış tonajını hem de pazar payını arttırdığını duyurdu. Şirket, 2020 yılında 26 milyon 372 bin 288 ton olarak gerçekleşen pazarda, 6 milyon 223 bin 952 tonluk satış ile pazar payını yüzde 23.60'a taşıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2020 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan '2019 ve 2020 Yıllarında Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması' tablosuna göre; 2019 yılında yaklaşık 26.8 milyon ton olan pazar büyüklüğü, 2020 yılında pandeminin de etkisi ile yüzde 1.37 daralarak, yaklaşık 26.4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan 'Lisans Sahiplerine Göre Yurtiçi Satış Miktarları' tablosunda yer alan verilere göre Petrol Ofisi, 2019 yılında yaklaşık 6 milyon ton olan satış miktarını, pazardaki daralmaya rağmen arttırarak 2020 yılında 6.2 milyon tona ulaştırdı. Böylece Petrol Ofisi, 2019 yılında yüzde 22.47 olan pazar payını da yüzde 23.60'a yükselttiği açıklandı.

"Her koşulda Türkiye'ye hizmet etmeye, katkı sağlamaya aralıksız devam edeceğiz"

Şirketlerinin 1941 yılında ilk kuruluş amacının, 2'nci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarında Türkiye'nin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şöyle konuştu:

"Şirketimiz, tam 80 yıldır da her koşulda Türkiye'ye hizmet etmeye, geleceğine katkı sağlamaya aralıksız devam etmiştir ve edecektir. Bu ruhu ve felsefeyi koruyan ve ülkemize hizmet etmeyi, katkı sağlamayı görev olarak addeden bir şirketiz. İçinde bulunduğumuz küresel pandemi koşullarında, bir yandan her türlü tedbiri almak, diğer yandan zorlu şartlar altında işinizi layığı ile sürdürmek önemli. Ancak bunu hem tedbirler hem de iş açısından örnek olacak şekilde yapmak da, sektör liderinin sorumluluğudur. İşte şirket olarak biz de bunu yapacak güce, büyüklüğe, azme ve ruha sahibiz.

" TSE COVID-19 Güvenli Hizmet ve Üretim sertifikalarını '0 bulgu - tam not' ile aldık"

Pandeminin ilk gününden bu yana belirtilen tüm tedbirleri, uygulamaları harfiyen ve hatta fazlasıyla hayata geçirdik. NitekimGenel Müdürlüğümüz, 7 akaryakıt terminalimiz, 1 LPG terminalimiz, 18 hava ikmal ünitemiz ile 76 akaryakıt istasyonumuz 'TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ' ile sertifikalandırıldı. Madeni yağ fabrikamız da 'TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ' aldı. Üstelik tüm sertifikaları, değerlendirmelerde '0 bulgu - tam not' ile aldık. Türkiye'de bu çapta ve bütün tesisleri TSE COVID-19 sertifikasına sahip sektördeki tek şirketiz.

"Desteklediğimiz projeler, ithal cihazlara, yerli, milli ve daha gelişmiş alternatifler sunuyor"

Öte yandan, İTÜ Çekirdek iş birliğimiz kapsamında COVID-19 ile mücadeleye yönelik 'dezenfeksiyon teknolojileri', 'yeni nesil tanı kitleri' ve 'yapay zeka teknolojileri'nden oluşan 11 projeyi destekledik. Pandemi ile mücadelenin yanı sıra gelecekteki iş hayatı ve sosyal yaşama da önemli katkılar sağlayacak olan projelerin büyük bölümü Türkiye'de ilk kez üretiliyor, bazılarının ise dünyada benzeri bulunmuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve üreticilik gücünü tüm dünyaya sergileyen bu projeler, ülkemizde ithal olarak kullanılan cihazlara yerli ve milli, üstelik daha gelişmiş alternatifler sunuyor.

"Bu başarının zorlu pandemi koşullarına karşın elde edilmesi çok kıymetli"

Bu süreçte işimizi de en iyi şekilde yapmaya odaklandık. Sadece istasyon satışlarında değil, denizcilikten, toptan ve kamu satışlarına kadar, pazarlamadan, iletişime, insan kaynaklarına kadar her alanda gelişim kaydettik. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında ve salt madeni yağlar segmentinde de çok önemli bir fark ile liderliklerimizi sürdürdük. Nihayetinde EPDK'nın açıkladığı 2020 yılı verilerine göre, daralan pazarda satışlarımızı ve pazar payımızı arttırarak liderliğimizi devam ettirdik. Üstelik tüm bu başarıların zorlu pandemi koşulları altında elde edilmesi, bizler için çok daha kıymetli kılıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"2015 yılında 2 bin 300 istasyon ile elde edilen pazar payına, 2020 sonunda bin 850 istasyonla ulaştık"

2020 yılında elde ettiğimiz bu başarı, bizim açımızdan başka bir anlam daha taşıyor. Zira 2015 yılında yaklaşık 2 bin 300 istasyon ile elde edilen yüzde 23'lü pazar payını,2020sonunda ulaştığımız bin 850 istasyon ile elde etmiş olduk. Bu bizim için aynı zamanda; bayi, ürün, hizmet kalitelerimizde, verimde, müşteri memnuniyetinde olduğu gibi tüm alanlarda yakaladığımız başarının da somut bir göstergesi konumunda.

Petrol Ofisi 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, her alanda lidere yakışır bir şekilde sektörüne örnek olmaya, Türkiye'nin en büyük 3 şirketinden biri olarak ülkesine hizmet etmeye ve katkı sağlamaya devam edecektir. Tüm bunları gerçekleştirecek, büyüklük, güç, ruh ve azme sahibiz" - İSTANBUL

Son dakika haber | Petrol Ofisi, akaryakıttaki geleneksel liderliğini sürdürdü

Petrol Ofisi, Pandemi, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | 'Petrol Ofisi, akaryakıttaki geleneksel liderliğini sürdürdü' - Son Dakika Ekonomi


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