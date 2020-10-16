Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yatay

Stoklardaki düşüşlere karşın, ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte daralmaların artacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, daralan risk iştahının ons altına da negatif yansıdığına dikkat çekerek, şöyle dedi: