Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yatay

16.10.2020 17:24
Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Stoklardaki düşüşlere karşın, ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte daralmaların artacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Stoklardaki düşüşlere karşın, ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte daralmaların artacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, daralan risk iştahının ons altına da negatif yansıdığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Risk iştahındaki belirgin daralma teoride değerli metaller açısından da lehte bir zemin yaratsa da altın ve gümüşe yönelimin sınırlı kaldığını görüyoruz. "Bunu özellikle risk iştahındaki bozulmanın dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi ile açıklamak mümkün. "Ons altında 1,900 doların üzerine doğru yapılan denemeler şimdilik anlamlı bir sonuç vermezken geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1,870 dolar seviyesi destek aranacak en önemli seviye olarak öne çıkıyor. "Diğer taraftan, mevcut durumda her ikisi de güç kazanmakta başarılı olamasa da son bir haftadır olduğu gibi altının performansının gümüşe kıyasla daha dirençli kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.13 düşüşle 42.86 dolar,Batı Teksas yüzde 1.31 düşüşle 40.58 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,907.08 dolar,gümüş yüzde 0.61 düşüşle 24.44 dolar,bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.00 dolar,platin yüzde 1.02 artışla 874.43 dolar,paladyum yüzde 1.19 düşüşle 2,336.57 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 488 liraya, çeyrek altın 797 liraya, Cumhuriyet altını da 3,171 liraya yükseldi.Piyasaların pusulasının "teşvik paketi" olduğu vurgulanan Troy Kıymetli Madenler analizinde, şöyle denildi: "ABD'de teşvik paketine dair görüşmeler sürerken, her yeni söylem piyasalara yön veren yeni bir unsur olarak öne çıkıyor. "1,901 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, neredeyse tüm gün boyunca kırmızıda hareket ettiği bir günü geride bırakmasına rağmen, seans sonunda tek bir söylemle toparlanmayı başardı. "Seans başında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından teşvik paketinin seçim sonrasına kalacağının ifade edilmesi piyasalardaki satışı derinleştirirken, artan vaka sayılarının ülkeleri önlem almaya itmesi piyasaları baskılamaya devam ediyor. "Altın bu yaşananlar ışığında seans içinde 1,889 dolar/onsa kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. "Ancak, seansın son saatlerine doğru Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, teşvik paketini seçim sonrasına bırakmak istemediğini açıklaması piyasaları toparlayan bir gelişme oldu."Altın da bu toparlanmadan nasibini alarak, seansı 1,908 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.3 kazancı hanesine yazmış oldu.  "Gümüş dün gün içi kayıplarla 23.57 dolar/onsa kadara geri çekilerek son bir haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Ancak gün sonundaki piyasaların toparlanma çabasından nasibini alarak, günü 24.29 dolar/onsla yataya yakın bir kapanışla tamamladı."Platin, dünkü seansta 842 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek, son üç haftanın en düşük seviyesini kaydetmesine karşın günü yeşilde kapatmayı başardığı bir günü geride bıraktı. Seansı 866 dolar/onsla tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum ise başladığı seviyeden seansı tamamlarken, 2,355 dolar/onsla yatay bir başlangıç yapmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.75 -1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,453 kg altın, 1,943 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Petrol, Ons, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

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