Son dakika haber... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Özellikle Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından sert değer kayıplarına maruz kalan ons altın geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülmesiyle yönünü yeniden yukarı çevirmeyi başardı" dedi ve ekledi:

Rusya 'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 1,970 doları aşarken, Brent petrol de erken saatlerde ulaştığı 46 doların üzerinde tutunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:32

Kaynak: DHA

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