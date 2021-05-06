Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi

06.05.2021 09:19
Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının ihracattaki artışın ardından beklenenden daha sert azalmasıyla yükselirken, altın fiyatları da, dolardaki güçlenmeye karşın ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle hafif yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının ihracattaki artışın ardından beklenenden daha sert azalmasıyla yükselirken, altın fiyatları da, dolardaki güçlenmeye karşın ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle hafif yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 30 Nisan'da biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.1 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.2 milyon varil düşerek, günde ortalama 5.5 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.6 milyon varilden, günde ortalama 9.1 milyon varile geriledi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 225,000 varil artışla günde ortalama 15.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 86 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre,  ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azaldı. Aynı haftada, benzin stokları 5.0 milyon 310 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 3.0 milyon 450 bin varil geriledi. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.93 artışla 69.19 dolar,Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 65.77 dolar,altın yüzde 0.23 artışla 1,791.29 dolar,gümüş yüzde 0.57 artışla 26.64 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 9.932.00 dolar,platin yüzde 0.10 artışla 1,231.64 dolar,paladyum yüzde 0.32 artışla 2,985.66 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 480 liraya, çeyrek altın 792 liraya, Cumhuriyet altını da 3,156 liraya yükseldi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde tarım emtiasının, arzdaki daralma, talep artışı ve kuraklık gibi faktörlerle sekiz yıldan uzun sürenin zirvesine çıktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD Tarım Bakanlığı haftalık raporunda, Pazar günü ABD'nin mısır ekimlerinin yüzde 46'sının tamamlandığını ve analistlerin yüzde 44'lük beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. "Chicago Ticaret Borsası mısır vadeli işlemleri, sınırlı ABD arzına yönelik güçlü talep ve Brezilya'da kuru havanın üretimine zarar vereceğine dair endişeler nedeniyle Mart 2013'ten bu yana en yüksek fiyatına ulaştı."Euronext yeni mahsul buğday vadeli işlemleri, bir gün önceki düşüşün ardından istikrarlı bir şekilde yükselerek, Nisan ayı için yüzde 10 yükseldi."Avrupa Komisyonu Perşembe günü, 2021/ 22'de Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde kullanılabilir ekmeklik buğday üretimi tahminini 124.8 milyon tona düşürdü."Uluslararası Tahıl Konseyi 29 Nisan'da yayınlanan bir raporda, 2021-22 (Ekim-Eylül) küresel soya fasulyesi üretimi ve ticaretinin yağlı tohum talebinin artması nedeniyle rekor seviyede görüldüğünü söyledi."Buğdayda, 710 ana destek bölgesine doğru satış baskısı  devam ediyor. 710 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 735 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. 710 ana destek bölgesinin ihlal edilmesi durumunda ise 700 seviyesi takip edilebilir."Soya fiyatı yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor. 1552.85 seviyesinden gördüğü sert satıştan sonra 1515.10 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından yükselişine devam ediyor. Pozitif görünüm sergileyen fiyat 1544.50 seviyesini aşmaya çalışıyor. Seviyenin aşılması halinde 1552.85 seviyesi test edilebilir. Tersi durumda 1524.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir."Şeker fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. Kanal desteğinin de denk düştüğü 16.65 seviyesine kadar geri çekilen fiyatta bugün yükseliş gözlemleniyor. 17.40 seviyesinin üzerinde fiyatlanan şeker için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 17.80 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 17.40 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 17.00 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

"Pamukta, yükseliş trendinin geçtiği 86.30 seviyesine doğru satış baskısı devam ediyor. Bu bölge altına geçilmedikçe tepki alımlarında yukarı alanda 88.35 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. 86.30 seviyesi altında fiyatlamalarda 84.70 bölgesine doğru satışlar hız kazanabilir."


Avrupa Birliği, Petrol, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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