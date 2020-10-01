Son dakika haber... Pikaptan arka far hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Zanlının park halindeki aracın farını sökmesi Yoldan iki kişinin geçmesi üzerine zanlının saklanması Zanlının farı söküp ayrılması Zanlının başka bir aracın farını sökmesi Yakalanan iki zanlının emniyetten çıkışı ADANA - Adana'da farklı tarihlerde 4 pikapın arka farlarını çaldığı iddia edilen...
Zanlının park halindeki aracın farını sökmesi
Yoldan iki kişinin geçmesi üzerine zanlının saklanması
Zanlının farı söküp ayrılması
Zanlının başka bir aracın farını sökmesi
Yakalanan iki zanlının emniyetten çıkışı ADANA - Adana'da farklı tarihlerde 4 pikapın arka farlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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