MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yaptıkları alanda, ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede Keşbükü Irmağı yakınlarına piknik yapmak için giden kişiler, suların düşük seviyede oluşundan dolayı, karşı kıyıya geçti. Doğal ortamda piknik yapanlar, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 kişilik aileyi, halatlarla kurtardı.