Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'na bağlı Akçakaya köyü kırsalında piknikçilerin söndürmeden bıraktığı ateşten çıkan kıvılcım yerdeki kuru otları yaktı. Bölgedeki dumanı gören vatandaşlar hemen 112 'ye haber verdi. Olay yerine orman işletmeye bağlı arazöz ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki bahçelere ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Piknikçiler yangına neden oldu - Son Dakika

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