KARDEŞ AVCI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Mertcan Avcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Avcı, "Ağabeyim o akşam beni WhatsApp üzerinden aradı ve bağ evine gelmemi istedi. Konuşmasında bir gariplik yoktu. Ben de oraya gittim. Gittiğimde bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Ne yaktığını sorduğumda barda bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku vardı ancak rahatsız olmadım. Ben geldikten 15-20 dakika sonra abim, yengemle kavga ettiğini söyleyerek ayrıldı. Varil yanmaya devam ediyordu ve hiç dokunmadım. Abim 1,5 saat sonra bağ evine geri gelince ben de ayrıldım" dedi.

ANNE GÜLTEKİN: HAKKIMI HELAL ETMİYORUMDuruşmada söz alan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, katil zanlısı Avcı'ya hakkını helal etmediğini söyledi. Gültekin, "Kızımın evine girdiğimizde, eve dönecekmiş gibi her şeyi bırakmış. Yemek yemiş, bulaşığını bırakmış. Eve döneceğini düşünmüş. Bu katile yardım edenler mutlaka var. 1,80 boyunda Pınar, katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili? O anlar beynimin içinde dönüyor. Nasıl öldürdü, nasıl yaktı, nasıl beton döktü kızımın üzerine? Kızımın acısı yüreğimde. Yüreğim dayanmıyor. Prensesim, bir tanem, kelebeğim, nazlı kuzum. O anlarda hissettikleri içimi titretiyor. Bu katil belasını bulmadan, bu acı içimizden hiç çıkmayacak. Ben ona hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.'CİNAYETE KILIF UYDURMAK İÇİN YAZILMIŞ'Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, katil zanlısının yalan beyanlarla kızını itibarsızlaştırdığını söyledi. Gültekin, "Benim 5 çocuğum var. Eşimin el işlerini satarak Pınar'ı okuttuk. Kızım böyle öldürülmeyi hak etmemişti. Dünyanın en kötü insanı bile olsa böyle bir ölüm olmaz. Anlattığı her şey cinayete kılıf uydurmak için yazılmış. Bu işin içinde Avcı'nın anne babası ve ortağının da olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.'İNSAN DOĞASINA AYKIRI BİR CİNAYET' Konuşmaların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlemesi için duruşmaya ara verdi. Çıkışta konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir , en geç bir sonraki celsede karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Epözdemir, "Her şeye rağmen tahammül etmeye çalıştık. Çapraz sorguda çelişkileri ortaya çıkarmak için sorular sorduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Zaman, zemin ve koşullar ne olursa olsun bu insan doğasına aykırı bir cinayettir. Bu cinayet hukuken ve fiilen kabul edilemez. Önümüzde 9 tanık dinlenmesi daha var. Ara kararlar ifa edilmiş. Sorduğumuz sorularla adaletin tecelli etmesi konusunda yol aldık. Adli Tıp Kurumu 'na yazılan müzekkerenin sonucu gelmiş. Yakma olduğu için ölüm sebebi ve zamanı belli değil. Savcı mütalaasının ardından bu celse değilse en geç ikinci celsede karar çıkmasını bekliyoruz" dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından devam edileceği öğrenildi. Tolga TAHÇI- Hasan AKYILDIZ/İZMİR