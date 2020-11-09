KARDEŞ AVCI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Mertcan Avcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Avcı, "Ağabeyim o akşam beni WhatsApp üzerinden aradı ve bağ evine gelmemi istedi. Konuşmasında bir gariplik yoktu. Ben de oraya gittim. Gittiğimde bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Ne yaktığını sorduğumda barda bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku vardı ancak rahatsız olmadım. Ben geldikten 15-20 dakika sonra abim, yengemle kavga ettiğini söyleyerek ayrıldı. Varil yanmaya devam ediyordu ve hiç dokunmadım. Abim 1,5 saat sonra bağ evine geri gelince ben de ayrıldım" dedi.