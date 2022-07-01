Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu - Son Dakika
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Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu

01.07.2022 16:02

Son dakika haberler... Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde Pınar Gültekin cinayeti zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis kararına itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz gerekçeleri ile istinafa başvurdu Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin...

Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde Pınar Gültekin cinayeti zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis kararına itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz gerekçeleri ile istinafa başvurdu

MUĞLA - Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20 Haziran'da Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayına ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda sanık Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik indirimi sonucu 23 yıl hapsine, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise beraat kararı vermişti.

Karar, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Hem Pınar Gültekin ailesi hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinafa başvuracaklarını açıklamışlardı.

İddianameyi hazırlayan ve iddianamede Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

20 Haziran'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise beraat kararı çıkmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı hakkında verilen kararlara itiraz gerekçeleri ile birlikte istinaf mahkemesinde itiraz etti. İtiraz Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi açısından, failin suçu ilk haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işleyip işlememesi önemlidir. Mağdur ya da ölenden gelen haksız hareketin psikolojik etkisinin devam ettiğinin kabulünde zorunluluk bulunan hallerde, haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekmektedir" denilen istinaf başvurusunda, Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin ile yaşadıkları evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine anlatacağı ile ilgili hiçbir başvurusunun bulunmadığı, çekildiği iddia edilen uygunsuz görüntü delillerine ulaşılamadığı belirtildi.

Mertcan Avcı hakkında ise olay gecesi yanan varilin yanında olmasına rağmen, Cemal Metin Avcı'yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle, bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiği, olay yerinde kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bununla hiç ilgilenmediğine, varilde yananın ne olduğunu hiç sorgulamadığı, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraatine karar verilmiş olması, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması talep edildi.

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Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu - Son Dakika

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