Son dakika haber | Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi
16.04.2021 14:04
Edinilen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Karşıyak Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta OGM Ormanspor karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. OGM Ormanspor da rakibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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