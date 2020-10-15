Son dakika haber! Pınarhisar'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet dağıtılacak - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet dağıtılacak.

Pınarhisar Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarca alınan 50 tablet bilgisayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı'ya teslim edildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere, yüz yüze eğitime katılamayarak uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine destek verileceğini söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğunu anımsatan Talay, tabletlerin öğrencilere dağıtılacağını belirtti.

Eğitim ve öğretime çok önem verdilerini aktaran Talay, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belediyemizden öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine destek vermek amacıyla yaptığı tablet talebine karşılık Pınarhisar Kaymakamlığımızdan aldığımız onay ile vatandaşımızın da katkılarıyla 50 tablet teslim ettik.

Hayırsever vatandaşlarımız ve belediye olarak öğrencilerimizin ve eğitimin yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin istikbaline ışık tutmak amacıyla yaptığımız bu çalışma ile geleceğimizi imar edecek öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."