Son dakika haber | Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
07.10.2020 09:59
Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, çöp depolama alanında oluşturulan pis su toplama havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
DÜZCE'de, çöp depolama alanında oluşturulan pis su toplama havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Düzce'nin Hecinler Köyü sınırları içinde oluşturulan vahşi çöp depolama alanının yanında kurulan pis su toplama havuzuna sokak köpeği düştü. Pis su havuzundan kurtulmaya çalışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pis su havuzuna inerek köpeği kurtardı. Köpek, Düzce Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.
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