Son dakika haber: Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar hastaneden taburcu oldu

22.01.2021 16:12
Son dakika haber: Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar hastaneden taburcu oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Saldırıya uğrayan minik kızın annesi Fatma Dağaşan, "Eğer bu pitbull cinsi köpekleri besleyenlere daha ağır yaptırımlar olsaydı belki de bu acıyı yaşamayacaktık" dedi.

Ankara'da anneannesi ile market alışverişi yapmak üzereyken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan, tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesi'nden taburcu oldu. Olay sonrası başıboş bir şekilde sokaklarda gezen pitbull cinsi köpeğin sahibini bulmak için ise çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili konuşan anne Fatma Dağaşan, "Ben bu acıyı yaşamayı kabul etmiyorum. Çünkü bu bir kaza değil, bu bir ihmal. Birilerinin pitbull sevdası yüzünden ben, benim çevremdekiler, ki en önemlisi 2,5 yaşındaki çocuğum bu acıyı yaşadı. Bu düzelebilir, inşallah düzelecek de ama bu çocuğun psikolojisi nasıl düzelecek. Çok merak ediyorum acaba bu pitbullun sahibi bu olaylar yaşandığında görüyor muydu, izliyor muydu. Hangi duygularla bu köpeği o çevreye çıkardı. Zaten tehlikeli bir hayvan, sahiplenilmesi, beslenilmesi, üretilmesi zaten yasak. Ama diyorum ki yaptırımı daha büyük olsa belki de bu acıları yaşamayacaktık. Ben ve eşim niye bu olayın üzerindeyiz, biz bu acıyı yaşadık, gerçekten büyük bir acı. Bu büyük bir ihmal olduğu için kabul etmiyorum. Bulunmasını istiyorum ve gerçekten başka birilerinin de bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Gerekli işlemler başlatıldı, hiçbir şekilde bunun üstü örtülmeyecek. Benim çocuğum boş yere yaşadı bu olayı, kabul edemiyorum hiçbir şekilde" diye konuştu.

Saldırı anında Bahar'ın yanında bulunan anneannesi ise, market çalışanlarının da yardımıyla torununu son anda köpekten kurtardığını belirterek, "Torunumun elinden tutmasaydım eğer alıp gidecekti elimden. Hayvanları hepimiz seviyoruz ama bu hayvanlar beslenmemeli. Benim torunumun hakkı nerde, onu bulsunlar. Uzun bir tedavi bekliyor ama Allah'a bin şükür kalıcı bir hasarımız yok, doktorlar öyle söyledi. Artık her gün buraya gelip gideceğiz. Şu anda çocuğumuz iyi olduğu için iyiyiz" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı - Bayram Türüdü/İHA)

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Market, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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