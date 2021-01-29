Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu

29.01.2021 19:30

Son dakika 3. sayfa haberi... Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu Vergi ödememek için söküp tekrar tekrar kullanmışlar Antalya'da yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık bir buçuk milyonu buan makaron ele geçirildi.

Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu

Vergi ödememek için söküp tekrar tekrar kullanmışlar

ANTALYA - Antalya'da yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık bir buçuk milyonu buan makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz makaron depolandığı bilgisi alınan depoya baskın yaptı. Yapılan aramada 11 bin 966 bin 50 adet boş makaron, bin 800 adet nargile kömürü, 984 adet sigara sarma makinesi,bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Makaronların piyasa değerinin yaklaşık bir buçuk milyon lira olduğu, şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usuller ile söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları ortaya çıktı.

Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu
Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu
Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu
Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu

Makaron, Antalya, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu - Son Dakika


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