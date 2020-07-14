Son dakika haber: Piyasa değeri 45 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Piyasa değeri 45 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan arama çalışmaları neticesinde, piyasa değerleri 45 bin TL olan kaçak sigara ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan arama çalışmaları neticesinde, piyasa değerleri 45 bin TL olan kaçak sigara ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 40 karton içerisinde 8 bin dal içi tütün dolu makaron, 473 paket içerisinde 94 bin 600 dal bandrolsüz makaron, 65 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 13 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 10 adet ülkede satışı yasak olan elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 45 bin TL olduğu öğrenilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Piyasa değeri 45 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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