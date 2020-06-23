Son dakika haber! Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 116.062,65 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 872,60 puan değer kazandı. Dün 115.190,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 550,93 puan ve yüzde 0,48 artarak 115.740,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 115.555,15 ve en yüksek 116,233,32 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 267'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D) Karsan Otomotiv, Trabzonspor, Garanti Bankası ve Şekerbank oldu.



Altının onsu 1.756,80 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1297, sterlin/dolar paritesi 1,2462 ve dolar/yen paritesi 107,06 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8590 liradan, avro 7,7440 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,12 artışla 1.756,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,96 artışla 43,87 dolardan işlem görüyor.