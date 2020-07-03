Son dakika haber... Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 116.887,93 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,83 puan değer kaybetti. Dün 116.907,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 407,84 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.315,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 116.592,08 ve en yüksek 117.391,24 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Karsan Otomotiv, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.



Altının onsu 1.774,54 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,53, bileşik getirisi yüzde 9,76 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 107,47 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,6990 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.774,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,77 düşüşle 42,43 dolardan işlem görüyor.