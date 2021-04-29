Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti - Son Dakika

Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti

29.04.2021 15:05
Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı 'Evlat Nöbeti' bu hafta da devam etti.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı 'Evlat Nöbeti' bu hafta da devam etti. Şemdinli ilçesinden eyleme katılan Necibe Çiftçi, terör örgütünün bir oğlunu kaçırdığını, diğerini ise şehit ettiğini anlattı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de 7. kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla 'Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir', 'Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın', 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.

Burada sloganlara devam eden ailelerin sesini bastıran HDP'liler, hoparlörden partinin seçim müziklerini çaldırdı.

Basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" diye konuştu.

Şemdinli ilçesinden eyleme katılan Necibe Çiftçi, 6 yıl önce PKK tarafından zorla dağa kaçırılan oğlu Rojhat Çiftçi'yi aramaya çıkarken PKK tarafından şehit edilen evli oğlu Sami Çiftçi'nin akıbetini sordu. Çiftçi, "Oğlum 2015 yılında dağa kaçırıldı. Kardeşini PKK'dan almak için girişimlerde bulunan diğer oğlum da PKK'lılar tarafından 2017'de şehit edildi. Köyde oturuyorduk. Bir gece PKK bizim evi sardı. Elektriklerimizi kesip evimizi bastılar. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürerek infaz ettiler. Ne için, kardeşini onlardan istediği için. Devletimin gücüyle inşallah ben diğer evladıma kavuşacağım" diye konuştu. - HAKKARİ

Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti
Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti
Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti
Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti - Son Dakika


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