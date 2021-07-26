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Son dakika haber | PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber | PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

26.07.2021 10:52

Gelen son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş'e ait fotoğraf ANKARA - MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş,...

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş'e ait fotoğraf ANKARA - MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Hakan Ateş, Avesta, Hakurk, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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