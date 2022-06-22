Son dakika haber! PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

22.06.2022 12:56

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlendi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi
Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement