Son dakika haber... PKK/KCK propagandasına gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... PKK/KCK propagandasına gözaltı

29.04.2021 11:54
Son dakika haber... PKK/KCK propagandasına gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi: Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandasından bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandasından bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 2 adet bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu,1 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Son dakika haber... PKK/KCK propagandasına gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Malatya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... PKK/KCK propagandasına gözaltı - Son Dakika


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