Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şahıs tespit edildi. Şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ve 4 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - MALATYA