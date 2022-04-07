Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı

07.04.2022 13:45
Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı

Son dakika haberi: Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şahıs tespit edildi. Şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ve 4 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - MALATYA

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Malatya, Medya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika
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