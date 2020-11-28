Son dakika haber! PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı
28.11.2020 17:29
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.
Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
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