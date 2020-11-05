Son dakika haber: PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki - Son Dakika

Son dakika haber: PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki

05.11.2020 12:53
Son dakika haber: PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki, System.String[]

Son dakika haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan 3 işçinin şehit edildiği saldırı, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince kınandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan 3 işçinin şehit edildiği saldırı, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince kınandı.

Van'da AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Terör örgütünün asla hain emellerine ulaşamayacağını belirten Atacan, şunları kaydetti:

"Teröristler ekmeklerinin peşinde olan emekçi kardeşlerimizi hedef aldı. Bu çirkin saldırılarıyla bölge halkında bir korku hegemonyası oluşturmak istiyorlar. Ama dış güçlerin maşası olan teröristlerin oluşturmak istediği bu korku duvarını bölge halkımız yıkmıştır. Bölge halkı artık korkmuyor, devletinin gücünün farkında. Bu çabalar beyhude. Çoluk, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi katleden bu zihniyet elbette yok olacaktır. Buradan terör mensuplarına sesleniyorum, dış güçlerin maşası olmayın, gelin devletin şefkatli ellerine teslim olun."

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Efeoğlu ise saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Çocuklarının rızkı için çalışan emekçilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Efeoğlu, "Böyle saldırılar kimden gelirse gelsin asla kabul edilmez. Savaşlarda bile masum insanlar hedef alınmaz. Evlerine, çocuklarına ekmek götürmek için mücadele eden bu insanların hedef alınması kabul edilemez. Bu masum insanların ne günahı vardı. Bu ihanetin adı yok. Şiddetle, nefretle kınıyoruz." diye konuştu.

Hakkari

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Derecik'te sadece ailelerinin geçimini sağlamak için yol yapım işinde çalışan silahsız ve savunmasız işçilerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'yı nefretle kınayan Er, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda sivil vatandaşlarımıza yönelik saldırıların olduğunu görüyoruz. Hükümetimiz bölgemizin hızla gelişmesi için hayal bile edemeyeceğimiz yatırımlarla bölgede huzur ve refah ortamlarını oluştururken, bunu istemeyen hain eller tekrar iş başında. Bölge halkı olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Susmak seyretmek asla çözüm değildir. Sözde bu ülkede yaşayıp adaletten haktan hukuktan bahseden siyasetçilerimiz ve bazı sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Hakkari Derecik'te sadece ailelerinin geçimini sağlayan savunmasız işçilerimize yapılan saldırıyı kınayacaklar mı, yoksa iki yüzlü davranıp susmayı mı tercih edecekler? Bölge halkı olarak hepsinin takipçisi olacağız. Olayı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı şiddetle kınıyorum. Ailelerimize başsağlığı diliyorum."

Muş

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, bu tür olayları, terör örgütü PKK'nın son çırpınışları olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kendilerini unutturmamak için kıyıda köşede masum ve savunmasız insanları hedef aldıklarını ifade eden Yaktı, şöyle konuştu:

"PKK'nın geçmişten bugüne kadar yaptıkları bir iştir. Çünkü onlar ancak bu tür silah zoruyla insanları sindirmekten nemalanıyorlar. Bunda da başarılı olamayacaklar. Bugün PKK, Ermeni saflarında yer alıyor. Bunların Kürtler'le hiç bir alakası yok. Türk vatandaşlarımızla hiçbir alakası yok. Hiçbir zaman Kürtler'in temsilcisi olmamıştır ve olamayacaklardır. Teröristleri lanetle kınıyorum. Çocuğuna ekmek parası kazandırmak için çalışan işçilere saldırmak kadar da adi bir olaydır."

"Terör örgütü PKK köşeye sıkışmış"

Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışhan da bu tür saldırıları kınadıklarını söyleyerek, "Devlet bölgeyi ihya ediyor. Birçok yatırım bölgeye gelmekte. Bu tür olaylarla yatırımları engelliyorlar. İnsanların bölgeye bakışını değiştiriyorlar. Devletimizin politikalarını uygun buluyoruz. Özellikle devletimizin son günlerde yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK köşe sıkışmış. İnşallah en kısa sürede ülkemiz bu terör belasından kurtulur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.

Bitlis

Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak da uzun süredir bölgede huzurun temin edilmesi için güvenlik güçlerinin her türlü fedakarlığı yaparak alandaki çalışmalarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Özellikle bölgenin hassas noktalarına dokunup, bölgenin huzurunu kaçırmaya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Durak, şöyle konuştu:

"Bölgemizde her şeyden çok huzura ihtiyaç var. Bunu temin edecek olanlar da tabi ki bölgenin kendi halkıdır. Bölge halkının özellikle huzura vermiş olduğu destek birilerini rahatsız etmiş görünüyor. Bundan dolayı da artık hiçbir ayrım yapılmadan saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Hayatını kaybedenlere rahmet, hayatta kalanlara sabır diliyoruz. Bu tür oyunların ve hamlelerin başlarına bela olacağı süreci de göreceğiz ama toplum olarak da bu tür saldırılardan ders çıkararak daha da kenetlenerek birbirimize olan bağlılığımızı devam ettireceğiz. Toplum hiçbir zaman bu tür şeylere prim vermeyecek. Yapılan saldırıları lanetliyoruz."

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ise terör örgütünün, vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla yolda çalışan işçilere yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu saldırının, bölgenin halklarını savunduğunu iddia eden bir terör örgütü tarafından yapılmış olması örgütün gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. O yoldan faydalananlar en nihayetinde bölge halkı olacaktı. Bu anlamda söz konusu saldırı nedeniyle hayatını kaybeden işçilerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bölge halkının da terör örgütünün gerçek yüzünü görmesi anlamında bunun bir uyanışa sebep olmasını diliyorum."

Derecik, Şehit, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki - Son Dakika


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