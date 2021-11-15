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Son dakika haber! PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

15.11.2021 19:07
Son dakika haber! PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Kasım 2021'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Diyarbakır, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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