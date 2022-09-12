Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

12.09.2022 10:07

Son dakika habere göre MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: PKK'nın suikast timindeki 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: PKK'nın suikast timindeki 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Erbil, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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