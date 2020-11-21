Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı

21.11.2020 11:59

Gelen son dakika haberlerine göre Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı.

Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün havayoluyla Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kontrol noktasında polise Melike Y. adına düzenlenmiş sahte pasaport veren kadın şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına alındı. Pasaportu dikkatli şekilde inceleyen pasaport polisi, sahte olabileceğini değerlendirerek yolcuya parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan parmak izi kontrolünde çıkan bilgilerle pasaporttaki bilgi uyuşmayınca zanlı gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda, Brezilya'ya gitmek üzere havalimanına gelen ve sahte pasaport ibraz eden kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan 27 yaşındaki bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Helin D. olduğu ortaya çıktı.

PKK'lı kadın teröristin, emniyetteki ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden aktarılan emir ve talimat doğrultusunda cezaevine teslim olmamak için yurt dışına kaçmaya çalıştığını söyledi. Bölücü örgüt üyesi Helin D.'nin, yurt dışına çıkışta dikkat çekmemek için ilk olarak Brezilya'ya, daha sonra da kendilerine kucak açan Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı planladığını söylediği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-İHA-

Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı
Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı
Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı
Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı

Brezilya, Terör, Kadın, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: PKK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı - Son Dakika


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