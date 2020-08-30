TERÖR örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutarken rahatsızlanan ve memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyüne dönen 3 çocuk annesi Hatice Levent (58) eylemini, köyünde de sürdürdü. Levent, iyileşir, iyileşmez Diyarbakır'a dönüp, nöbete devam edeceğini belirtip, "Kızımı almadan gelmeyeceğim" dedi.

Fadime Levent, Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken 6 yıl önce, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Anne Levent, 3 çocuğundan en küçüğü olan Fadime'yi bulmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bir süre önce 'evlat nöbetine' başladı. Ancak, buradaki nöbet sırasında şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlanan Levent, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyüne dönmek zorunda kaldı. Levent, mücadelesini burada sürdürüyor.

'NÖBETİME DEVAM EDECEĞİM'

Dağa kaçırıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadığı kızı Fadime'nin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Levent, "Kızım, baban seni okutabilmek için ceketini ben de parmağımdaki yüzüğümü sattım. Ne olur geri dön" diye seslendi. Evladından 6 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Hatice Levent, "Eşim, 6 yıl önce, kızımın dağa kaçırılmasından bir süre sonra trafik kazasında öldü. Yalnız kaldım. 6 senedir çöktüm. Dünyada mıyım, ahrette miyim belli değil. Fadimem, su içsem tasımda, yemek yesem kaşığımdasın. 6 yıldır senden haber alamıyorum. Ölü müsün diri misin, belli değil. Biz, analar olarak evlatlarımızı almadan dönmeyeceğiz. Yavrumun fotoğraflarını gördükçe canım yanıyor. Tatlı Fadime'mi istiyorum. Şeker hastasıyım. Hastalığım ilerlediği için nöbeti bırakıp memleketime geldim. İyileşir iyileşmez tekrar Diyarbakır'a döneceğim. Nöbetime devam edeceğim. Kızımı almadan da dönmeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın İçişleri Bakanım. Biliyoruz, sizin eliniz ayağınız bizim evlatlarımızın üstünde. Daha çok mücadele vererek, bizim yavrularımızı bu dinsizlerin, imansızların, vicdansızların elinden kurtarın. 6 senedir yavrumun sesini duymuyorum. Bunlarda din, vicdan olsa yavrumun sesini bana dinletirlerdi. Çocuğum aç mı, susuz mu, ölü mü, diri mi bilmiyorum. Hangi kayanın dibinde bilmiyorum" diye konuştu. Kızına da seslenen Levent, "Kızım, askerimize, polisimize kurşun sıkacak biri değil. Kızımı, 'Bize baksın' diye okuttum. Kızım, sana yalvarıyorum, yuvana, vatanına dön" dedi.