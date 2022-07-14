Vatandaşların Kurban bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşların çoğu doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Hortum kısa süreli tedirginlik yaşattı. Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Vatandaşların o an ise oradan kaçması gözlerden kaçmazken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük kızın ise hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar görüntüye yansıdı. Bir önceki hortumun yine kurban bayramının 3. günü 22 Temmuzda yaşandığı gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kurban, Ören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Plajda oluşan hortum panik oluşturdu... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.