Son dakika haber... Plastik işleme makineleri sektörü salgına rağmen yatırıma devam etti - Son Dakika

Son dakika haber... Plastik işleme makineleri sektörü salgına rağmen yatırıma devam etti

Son dakika haberlerine göre Plastik işleme makineleri sektörü, yılın ilk yarısında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını sürdürdü.

Son dakika haber... Plastik işleme makineleri sektörü salgına rağmen yatırıma devam etti, System.String[]

Plastik işleme makineleri sektörü, yılın ilk yarısında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını sürdürdü.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'ndan (PAGEV) yapılan açıklamaya göre, PAGEV'in yayınladığı Plastik İşleme Makineleri Sektörü Ocak-Haziran 2020 İzleme Raporu'nda yer alan verilere bakıldığında genel makine sektöründe kapasite kullanımı, yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının ilk çeyreğinin üzerindeyken ikinci çeyrekte 2019 yılının gerisine düştü.

Böylece plastik işleme makinelerinin de içinde yer aldığı genel makine sektöründe kapasite kullanımı, 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 11,2 puan gerileyerek ortalama yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

Salgının plastik ve plastik tüketen sektörlere olumsuz etkisiyle plastik işleme makineleri üretimi 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 gerileyerek 214 milyon dolara indi.

Bu dönemde plastik işleme makineleri üretiminden, presler ve diğer makineler yüzde 47, aksam ve parçalar yüzde 24, ekstrüzyon makineleri yüzde 13, enjeksiyon makineleri yüzde 7, termoform makineleri yüzde 6 ve şişirme makineleri yüzde 3 pay aldı.

İhracat düşerken ithalat yükseldi

Pandeminin tüm dünyada dış ticareti kısıtlaması sonucunda sektörün ihracatı bu dönemde yüzde 15 azalarak, 82 milyon dolara indi. İhracatta öne çıkan ilk beş ülke, Rusya Federasyonu, Almanya, Cezayir, Hindistan, Romanya olarak sıralandı.

İhracat düşerken ithalat arttı ve yılın ilk yarısında sektörün ithalatı yüzde 47 yükselişle 255 milyon dolar oldu. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler, Çin, Almanya, İtalya, Avusturya ve Tayvan oldu.

Plastik işleme makineleri sektörünün dış ticaret açığı 2020 yılının ilk yarısında ithalatın artması ve ihracatın gerilemesi nedeniyle 2019 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 128 artarak 173 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 27 arttı

Plastik sektöründe makine ve teçhizat yatırımları 2020 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 387 milyon dolara ulaştı. Yatırımdaki bu artışta özellikle ambalaja olan talepteki yükseliş etkili oldu.

Söz konusu yatırımların yüzde 66'lık büyük bölümü ithal makinelerle karşılanırken yerli makine sektörü bu artıştan istenilen oranda pay alamadı. İthal makine yatırımı 2019 yılının ilk 6 ayında 174 milyon dolar iken 2020 yılının ilk 6 ayında 255 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yerli makine üretimi ise 132 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarı gerçekleşmeleri ve koronavirüs salgınının ekonomi ve plastik sektörüne muhtemel etkileri doğrultusunda plastik işleme makineleri üretiminin 2020 yılının sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 20 gerileyerek 406 milyon dolara ineceği, sektör ihracatının yüzde 21 düşüşle 156 milyon dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu dönemde ithalatın yüzde 15 artışla 485 milyon dolara ve plastik işleme makineleri yatırımlarının yüzde 1 artışla 735 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

"Yatırımlar için gönül istiyor ki yerli makinelerin de payı artsın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle mart ayının ortalarından itibaren baş gösteren talepteki daralmanın sektöre olumsuz yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını neticesinde otomotiv sektöründe küresel bazda üretimin durma noktasına gelmesi, otomotiv sektörünün ana tedarikçilerinden olan plastik sektörümüzü oldukça olumsuz etkiledi. Otomotiv sektörü için mamul ve yarı mamul üreten firmalarımızda bu dönemde büyük oranda iş kaybı olurken otomotiv işleme makine yatırımları da ertelendi.

Ancak hijyen ve medikale yönelik üretim yapan firmalarımız açısından tablo farklıydı. Kovid-19 salgını gıdadan ambalaja kadar pek çok alanda plastiklerin hayati öneme sahip olduğu gerçeğini teyit etti. Korona ile birlikte hijyen sağlamak için ham maddesi plastik olan maske, eldiven, siperlik, tanı kitleri, dezenfektan, kolonya şişeleri, gıda ambalajları ve tek kullanımlık ürünlerde ciddi oranda artış oldu. Pandemi sürecinde plastik sektöründeki düşüşün daha büyük olmaması ise bu dönemde tüketimi artan gıda ambalajı, kozmetik ve dezenfektan ambalajı, hijyen ürünleri ve tek kullanımlık plastik ambalajlar sayesinde oldu.

Yılın ilk yarısında hemen tüm göstergeler ekside seyretse de makine yatırımlarında yaşanan yüzde 27'lik artış, pandemi süresince plastiklerin hijyen açısından oynadığı rolün daha iyi anlaşılması ve tüketicilerin bu tarz plastik ürünlere gösterdiği ilgiden kaynaklandı."

Pandemi nedeniyle dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan zorlu sürece rağmen plastik sektörünün yatırımlara devam etmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Yavuz Eroğlu, "Türkiye plastik sektörü dünyada 6., Avrupa'da ikinci konumda ve pandemi sürecinde de büyüyüp aradaki farkı azaltmak için dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yatırım yapmaya devam ediyor.

Bunun da önünün açılması ve kolaylaştırılması lazım. Yatırımlar için gönül istiyor ki yerli makinelerin de payı artsın. Bunun için yerli makine üretimine verilen desteklerin artırılması, ithalata karşı korunması elbette önemli ancak yatırımların önünün kesilmemesi için Türkiye'de üretilmeyen veya endüstrisi belirli seviyeye gelmemiş olan makinelerde de firmaların yatırım yapmasını engelleyici tedbirlerin alınmaması önem taşıyor. Bu konuda dengeli ve analitik bir strateji uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Plastik işleme makineleri sektörü salgına rağmen yatırıma devam etti - Son Dakika
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