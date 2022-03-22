Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

22.03.2022 19:28
Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 21 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement