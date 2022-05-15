Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı

15.05.2022 13:56

Son dakika 3. sayfa haberi: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak için İstanbul'dan gelen şüpheli, polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak için İstanbul'dan gelen şüpheli, polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekipleri ve şüpheli arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin aracında yapılan aramada, metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelerek ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası belirlenen araç takibe alındı. Aracıyla Rüstempaşa Mahallesinde ara sokağa giren şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Sokak üzerinde kaçış yolunu kapatan polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan şüpheli, kaza yapınca yaya olarak kaçmaya başladı. Site bahçesine giren şüpheli ile polis ekiplerinin arasında adeta film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Kaçacak yeri olmayan M. A. D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise metamfetamin ve kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Film sahnelerini artmayan kovalamaca kamerada"

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışırken kaza yapan şüphelinin benzer suçlardan 8 adet kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli ile polis ekiplerinin site içerisindeki film sahnelerini aratmayan kovalamacası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca, şüphelinin ellerini kaldırarak teslim olması ve gözaltına alınması yer alıyor.

Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı
Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı
Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı
Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı

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Uyuşturucu, Sapanca, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı - Son Dakika


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