Son dakika haber: Polis başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan, polislerle bir araya geldi

Gaziantep'te polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula ile eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, polislerle bir araya geldi.
Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Polis başmüfettişi Sula, polislerle bir süre sohbet etti, deneyimlerini aktardı.
Programa, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şehit yakınları, gaziler ve ilgililer katıldı.
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