Daha sonra Polis başmüfettişi Sula, polislerle bir süre sohbet etti, deneyimlerini aktardı.

Gaziantep 'te polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula ile eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan , polislerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ahmet Sula, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Polis başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan, polislerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.